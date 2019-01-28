Наука и техника
 
Последние новости
Кремль открестился от охраны Мадуро
Крымчанина арестовали за осквернение памятника «Вежливым людям»
В ДНР заявили о переходе интеграции с Россией в активную фазу
Смолов устыдился «русской» татуировки
Уволенный со скандалом куратор строительства Восточного найден мертвым
Прожившие вместе 70 лет супруги умерли в один день
Алтайский губернатор оценил упрек учителям с зарплатой в девять тысяч
В Кремле отреагировали на кражу в Третьяковке
В сети поделились помогающими в быту ошеломительными открытиями
Новости партнеров

У «безоружного» разбившегося Ту-22М3 заметили ракету X-22

Перейти в «Мою Ленту»

Потерпевший 22 января аварию российский (советский) сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 переносил сверхзвуковую крылатую противокорабельную ракету большой дальности X-22 или ее учебную версию, пишет в Twitter эксперт Международного института стратегических исследований (Великобритания) Джозеф Демпси.

«Хотя Минобороны России заявляло, что на Ту-22М3 не было оружия, на представленных кадрах у самолета заметна, предположительно, учебная [небоевая] версия X-22», — заявил специалист.

К такому выводу эксперт пришел, посмотрев видео катастрофы Ту-22М3.

За последние четыре года произошло четыре крупных аварии Ту-22М3. Жертвами последней, случившейся в январе этого года, стали трое из четверых членов экипажа. Согласно данным Минобороны, разбившийся Ту-22М3 «выполнял полет без боекомплекта».

В декабре 2018 года на аэродроме Казанского авиационного завода совершил первый полет российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

Ту-22М3М создан в рамках программы Ту-22М3. Минобороны России примет решение о запуске масштабной программы обновления самолетов по результатам государственных испытаний. В случае успешных испытаний до уровня Ту-22М3М модернизируют 30 единиц Ту-22М3.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США обеспокоились российской электромагнитной супербомбой
Ночную заправку Ту-160 над Арктикой показали на видео
В США сочли Ту-22М3 бесполезным
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03Сегодня
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год

«Мы никогда не узнаем истинное число жертв»

Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
09:1026 января

В США рассказали о российском «смертельном щите» из С-400

11:59Сегодня

В США обеспокоились российской электромагнитной супербомбой

03:5225 января

Пойман световой сигнал неизвестной природы

Наука и техника00:0219 января

Улетело в дыру

Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
10:58Сегодня

Ночную заправку Ту-160 над Арктикой показали на видео

10:2820 января

Найдены утраченные при Сталине сокровища

00:18Сегодня

В США сочли Ту-22М3 бесполезным

Наука и техника00:0327 января

На прогиб

Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
07:02Сегодня

Впервые доказано существование излучения Хокинга

08:5419 января

Россия поставила Мьянме учебно-боевые самолеты

22:5126 января

Опубликовано видео полета Ту-160 над Арктикой

Россия
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
Россияне начали поиск помощницы для отшельницы Агафьи Лыковой
Ингушей уберегли от кровной мести
Отправившую учителей собирать снег в мешки чиновницу уволили
Все материалы
Мир
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
США перебросили в Сирию 600 военных ради вывода войск
Американцы разуверились в честности дела о связях Трампа с Россией
Трамп обсуждал военную операцию в Венесуэле
Делегация из России пожаловалась на плохое место в Освенциме
Пламя революции
Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его
«Это слишком ужасно, чтобы описывать»
Они пережили холокост. Спустя 70 лет им есть, что рассказать
Все материалы
Бывший СССР
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
Украинская авиация провела учения над Азовским морем
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Экономике Украины предрекли крах из-за потери транзита газа
Саакашвили пригрозил сменить власть в Грузии за 72 часа
На Украине пожаловались на газовый обман Европы
Все материалы
Экономика
Дорогая бедность
Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Просто так
В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
Российские власти решили принудительно ввести здоровое питание
Названа лучшая баклажанная икра
Россиянам стало проще делать денежные переводы
Правительство проконтролирует расходы госкомпаний
Все материалы
Силовые структуры
В Третьяковке украли картину на глазах у посетителей
Дерзкий вор сорвал со стены пейзаж Куинджи, вышел на улицу и скрылся
Анастасия Вашукевич«С тобой могут сделать все, что угодно»
Настя Рыбка — про мечты о колбасе, ужасах тайской тюрьмы и кознях врагов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Кража картины Куинджи из Третьяковки попала на видео
Задержание похитителя картины из Третьяковки попало на видео
Отдыхавшие в ресторане россияне избили полицейских
Следователь ФСБ похитил из вещдоков 12 килограммов золота
Все материалы
Наука и техника
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
У «безоружного» разбившегося Ту-22М3 заметили ракету X-22
В США обеспокоились российской электромагнитной супербомбой
Ночную заправку Ту-160 над Арктикой показали на видео
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко и Райан БэйдерФедорино горе
Американец уложил Емельяненко первым же ударом. Бой продлился 34 секунды
В «Игоре» завершился этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках
Переживший кому после нокаута боксер сделал первые шаги
Смолов представил себя рядом с Кокориным и Мамаевым
Российский футболист напал на судью
Нокаутировавший Емельяненко американец захотел поединка с лучшим бойцом UFC
Емельяненко прокомментировал поражение нокаутом
Все материалы
Культура
«Она была намного круче, чем вы предполагали»
Почему мужчины проиграли Клеопатре и Агате Кристи
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
Голые и знаменитые
Он снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
Стала известна судьба дерзко похищенной картины Куинджи
Лидер «Океана Ельзи» отказался править Украиной
Госкорпорация объяснила трату миллионов на концерт Пугачевой рекламой вертолетов
Охрану Третьяковки усилили везде и навсегда
Все материалы
Интернет и СМИ
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Чикатило остался в списке выдающихся выпускников российского вуза
Журналистка поделилась опытом свидания с незнакомцем в Северной Корее
В Германии отказались считать героями жертв блокады Ленинграда
В сети рассказали о самых нелепых орфографических ошибках
Скабеева рассказала об оскорблениях и тычках со стороны украинского депутата
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
Все материалы
Ценности
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Шелк, блеск, нагота
Грудь Наоми Кэмпбелл, платье-конопля и психоделика. Что творилось на Неделе моды в Париже
Конор Макгрегор похвастался новой яхтой и опозорился
Zara cменила логотип
Студентка накрасила губы и начала задыхаться
Наряд жены Макрона в египетском храме удивил публику
Все материалы
Путешествия
Смотрят свысока
Как выглядят удивительные уголки мира, снятые с дронов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
Неудачно помолившийся пассажир сорвал рейс криками «Аллаху акбар»
Лайнер экстренно прервал взлет в аэропорту Шереметьево
Россияне задержались в Таиланде и пожалели
Семью с ребенком сняли с рейса из-за их невыносимой вони
Все материалы
Из жизни
«Первые пару дней я только ползал»
Ради больших денег азартные игроки рискуют жизнью и рассудком. Победа того стоит
Женщина забеременела сразу от двух мужчин
Экстремально волосатая женщина уверовала в любовь и отказалась от бритв
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
Потерявшийся в лесу трехлетний ребенок рассказал о медведе-спасителе
Прожившие вместе 70 лет супруги умерли в один день
Все материалы
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
Ралли в стране инков
Взгляд на Перу и «Дакар» изнутри
От океана до океана за 29 часов
Как нелегально пересечь США со средней скоростью 161 км/ч и не сесть в тюрьму
Очень приятно, танк!
Машина недели: очень редкий Land Rover Series II на гусеницах
Простоявший 40 лет в гараже седан Maserati продадут на eBay
Владелец Ferrari потратил 11 лет на установку в машину другого двигателя
Появились фотографии новой Hyundai Sonata с огромными фонарями
Все материалы
Дом
«Наша квартира стала клеткой»
Семья попала в неволю к квартирным рейдерам. Полиция не смогла помочь
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Положение трети российских застройщиков сочли критическим
В Москве наметился дефицит дешевого жилья
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
В «Москва-Сити» загорелся жир
Все материалы