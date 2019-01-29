Вежливые пассажиры метро породили спор в сети

Пользователи Reddit обратили внимание на видео, в котором пассажиры японского метро терпеливо ожидали, пока женщина-инвалид выйдет из вагона. Ролик вызывал полемику среди комментаторов, пост набрал более 40 тысяч лайков и более 700 комментариев.

Госслужащий из видеоролика ожидает приезд поезда с переносным пандусом в руках, затем заранее раскладывает его у входа для женщины в коляске. В это время остальные пассажиры спокойно ожидают, пока женщина покинет поезд, пропуская ее и не двигаясь.

Такое вежливое отношение вызвало неоднозначную реакцию в комментариях. Некоторые пользователи посчитали, что причины такого поведения лежат в различиях в культуре: японцев назвали «коллективистами» в противовес «индивидуалистам» европейцам. Другие заметили, что это уникальный случай, в других ситуациях «японцы запрыгивают на бегу в переполненные вагоны».

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