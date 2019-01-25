Политик бросился на помощь покатившемуся с лестницы журналисту

Президент Всеиндийского конгресса Рахул Ганди (Rahul Gandhi) бросился помогать упавшему фотожурналисту, инцидент попал на видео. Пользователи YouTube оставили под роликом множество хвалебных комментариев.

Прибытие Ганди в аэропорт для публичной встречи освещали множество репортеров. Неизвестный фотожурналист, фиксировавший событие, оступился и упал с лестницы. Одним из первых, кто пришел незадачливому фотографу на помощь, оказался Ганди. На видеозаписи видно, как он протягивает ему руку и помогает встать.

Комментаторы похвалили политика, назвав его «великим лидером». Один из пользователей написал, что инцидент отразил суть лидера Всеиндийского конгресса. Некоторые юзеры все же не поверили в произошедшее, посчитав поступок Ганди «политическим трюком».

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