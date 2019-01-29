В «Росгеологии» призвали активнее искать новые нефтяные месторождения в России

Российским нефтяным компания необходимо более активно вести работу по поиску новых нефтегазоносных провинций и разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и месторождений на арктическом шельфе России. Об этом пишет ресурс «Форпост Северо-Запад» со ссылкой на заявление главы «Росгеологии» Романа Панова.

Точных данных статистики воспроизводства минерально-сырьевой базы за 2018 год пока нет, отмечает ресурс. Однако, по данным Роснедр, опубликованным в ноябре 2018 года, прирост извлекаемых запасов нефти ожидается на уровне в 520-530 миллионов тонн (по данным Минприроды — 550-580 миллионов тонн). Это означает, пишет издание, что в настоящее время уровень восполнения нефти в России сопоставим с уровнем добычи, составляющим 555 миллиона тонн в год.

«В советское время требования были весьма жесткими: если вы выкачали из недр миллион тонн, то должны прирастить полтора миллиона», — рассказывает ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко. Это, по его словам, было прописано на законодательном уровне. В девяностые годы, напомнил эксперт, «воспроизводство минерально-сырьевой базы в среднем по стране составляло в лучшем случае две трети от уровня добычи». Но происходило это не за счет поиска новых месторождений, а за счет доразведки флангов и переоценки старых запасов.

«Сегодня, к сожалению, у нашего правительства, по-прежнему, отсутствует четкое понимание, что прирост запасов — необходимое условие для экономического роста и стабильного пополнения бюджета в будущем, — констатирует Литвиненко. — Что это один из важнейших показателей эффективности работы нефтегазовой компании. Эксперт считает, что «государство должно вернуть себе функцию регулятора процессов воспроизводства минеральных ресурсов. И разработать четкие критерии, обязательные для исполнения недропользователями».

