Мексика прекратила войну с наркомафией

Мексика прекращает «войну» против наркомафии и хочет мира. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает РИА Новости.

По его словам, правительство концентрируется на снижении числа убийств, грабежей и похищений людей, и не считает своей главной функцией поимку лидеров картелей. Президент добавил, что задержание главарей – это больше не стратегия оперативников.

Войну с преступностью в 2006 году объявил Фелипе Кальдероне, занимавший на тот момент пост президента Мексики. Для операций против наркомафии он привлек армейские части, реформировал полицию и объявил охоту на главарей преступного мира. Преемник Кальдероне Энрике Пенья Ньето продолжил войну. При нем были ликвидированы и арестованы знаменитые наркобароны, в том числе главы картеля «Синалоа» Хоакин Гусман, также известного как Эль Чапо (Коротышка).

Ранее 16 января колумбийский наркоторговец Алекс Сифуэнтеса обвинил бывшего президента Мексики Энрике Пенья Ньето в получении взяток от наркобарона Хоакина Гусмана. По его словам, Гусман заплатил Ньето 100 миллионов долларов за несколько месяцев до вступления в должность президента Мексики в 2012 году.

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