Назван годовой доход арестованного сенатора

Арестованный сенатор Рауф Арашуков по итогам 2017 года задекларировал около 4,9 миллиона рублей. Декларация о доходах размещена на сайте Совета Федерации.

Согласно документу, член Совфеда владеет приусадебным участком площадью 4,5 тысячи квадратных метров и тремя жилыми домами площадью 891, 438 и 149 квадратных метров.

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Ни одного автомобиля в семье не зарегистрировано. Годовой доход супруги Арашукова — 96 тысяч рублей.

Сенатор от Карачаево-Черкесии был задержан в ходе пленарного заседания Совета Федерации 30 января. Позже Басманный суд Москвы вынес решение об аресте Арашукова. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Показания против него дали три человека.

На одном из допросов Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком и потребовал переводчика.

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