Следователи показали роскошные интерьеры жилья сенатора Арашукова

Обыски по делу арестованного накануне сенатора Рауфа Арашукова попали на видео. Ролик в четверг, 31 января, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).
В ведомстве отметили, что следователи совместно с оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) России провели свыше 40 обысков в 11 городах страны. Следственные действия связаны с хищениями природного газа «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!