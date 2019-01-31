Однокурсники сенатора Арашукова не вспомнили его

Выпускники Ставропольского государственного университета (ныне Северо-Кавказский федеральный университет) не вспомнили сенатора Рауфа Арашукова, который, согласно официальной биографии, окончил это учебное заведение в 2007 году и получил диплом по специальности «юрист». Об этом в четверг, 31 января, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Журналисты опросили 10 человек, которые учились на юридическом факультете очно, заочно и экстерном. Никто из них не вспомнил Арашукова. Официального ответа СКФУ на запрос радиостанции пока не поступало.
«Говорит Москва» напоминает, что 30 января судья сделала замечание Арашукову, который не встал во время заседания: «На вопросы суда отвечаем стоя, тем более у вас образование юридическое». На допросе сенатор заявил, что плохо понимает русский язык, и попросил переводчика.
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации и вечером того же дня арестовали на два месяца. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, организации убийств и давлении на свидетеля. В тот же день был задержан его отец, советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, которого следствие обвиняет в хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что Владимир Путин был в курсе готовящегося задержания сенатора.