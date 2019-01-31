Однокурсники сенатора Арашукова не вспомнили его

Выпускники Ставропольского государственного университета (ныне Северо-Кавказский федеральный университет) не вспомнили сенатора Рауфа Арашукова, который, согласно официальной биографии, окончил это учебное заведение в 2007 году и получил диплом по специальности «юрист». Об этом в четверг, 31 января, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Журналисты опросили 10 человек, которые учились на юридическом факультете очно, заочно и экстерном. Никто из них не вспомнил Арашукова. Официального ответа СКФУ на запрос радиостанции пока не поступало.

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«Говорит Москва» напоминает, что 30 января судья сделала замечание Арашукову, который не встал во время заседания: «На вопросы суда отвечаем стоя, тем более у вас образование юридическое». На допросе сенатор заявил, что плохо понимает русский язык, и попросил переводчика.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации и вечером того же дня арестовали на два месяца. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, организации убийств и давлении на свидетеля. В тот же день был задержан его отец, советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, которого следствие обвиняет в хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что Владимир Путин был в курсе готовящегося задержания сенатора.

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