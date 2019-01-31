Россия
 
Последние новости
Самолет с неизвестным грузом прилетел в Москву из Венесуэлы
Актриса из «Пролетая над гнездом кукушки» умерла в хосписе
Московская оттепель продолжится 
Ребенок упал в клетку с носорогами и чудом остался в живых
Экономика Германии дала сбой
Россия открестилась от присутствия своих военных в Венесуэле
Разбогатевшие чиновники Дагестана поделятся имуществом
Заявивший о «хрустальной бороде» Емельяненко боец UFC объяснился
Назван годовой доход арестованного сенатора
Новости партнеров

Песков рассказал об осведомленности Путина по ситуации с Арашуковым

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин был заранее осведомлен о задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Президент был в курсе задержания Арашукова до того, как оно произошло. О претензиях к руководству Карачаево-Черкесии в связи с этим, мне неизвестно», — сказал Песков.

Задержание сенатора произошло накануне в ходе заседания Совфеда. При этом присутствовали генеральный прокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. 32-летний Рауф Арашуков обвиняется в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля.

Сам подсудимый отвергает все обвинения. На одном из допросов он попросил предоставить ему переводчика, сославшись на плохое владение русским языком.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван годовой доход арестованного сенатора
Задержанного сенатора заподозрили в убийствах политиков на Кавказе
Задержанный сенатор Арашуков заявил о плохом владении русским языком
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«У людей где-то глубоко сидит страх»

Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
19:5630 января

Московские сугробы «сдуются» 

02:55Сегодня

В России стали чаще проводить «чистку» чиновничества

12:26Сегодня

Назван годовой доход арестованного сенатора

Россия00:0329 января

«Яйца ущемляют ваши права»

Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
08:5628 января

Волна сообщений о минировании зданий прокатилась по России

19:5430 января

НКО посоревнуются за президентские гранты

10:41Сегодня

В России упразднили военные кафедры

Россия00:0322 января

«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»

Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
06:5128 января

Россияне высказались по вопросу передачи Курил Японии

22:3230 января

Российским чиновникам посоветовали начать думать

08:37Сегодня

Четыре человека погибли в ДТП под Иркутском

Россия
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
В России стали чаще проводить «чистку» чиновничества
Назван годовой доход арестованного сенатора
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Все материалы
Мир
Черные и забитые
Расизм, нацисты и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
Россия открестилась от присутствия своих военных в Венесуэле
Самолет с неизвестным грузом прилетел в Москву из Венесуэлы
Россия отметила безуспешность санкций США
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
«Это слишком ужасно, чтобы описывать»
Они пережили холокост. Спустя 70 лет им есть, что рассказать
Трамп разругался с разведкой
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
В Узбекистане сократился рынок торговли людьми
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Рижский мэр Ушаков отреагировал на обыски
К мэру Риги Ушакову пришли с обыском
Украинцев предложили проверить на предмет сотрудничества с ДНР и ЛНР
Все материалы
Экономика
Рано повзрослели
В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
Экономика Германии дала сбой
Европа поддержит Иран в обход США
Москвичей успокоили насчет перебоев с поставками продуктов
Россия поставила мировой рекорд в производстве индейки
В России начали менять систему измерения бедности
Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов
Все материалы
Силовые структуры
Рауф Арашуков«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
«Плохо помню, где был днем. Надо освежить память»
Он ловко выкрал из Третьяковки картину на миллион долларов. Но допустил ошибку и попался
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
Суд арестовал сенатора Арашукова
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Задержанного сенатора Арашукова заподозрили в новых убийствах
Задержан начальник регионального штаба МВД Ингушетии
Все материалы
Наука и техника
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
В России восхитились немецкой БМП
Запуск OneWeb отложат из-за аномалии «Союза»
Раскрыта загадка появления древних людей в Сибири
Все материалы
Спорт
Без царя во главе
«Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?
Малкин подрался с соперником и повалил его на лед в матче НХЛ
Украинский боец UFC осудил критиков Емельяненко
Глава UFC отреагировал на дисквалификацию Нурмагомедова
Нурмагомедов станет ведущим в Казахстане
Шутка Туктамышевой разозлила фанатов Медведевой и Загитовой
Дзюба призвал освободить Кокорина
Все материалы
Культура
Бог не умер, он в депрессии
Секс-зависимость, супергерои-инвалиды и ангелы-лузеры — главные сериалы месяца
За наши и ваши грехи
Этот знаменитый фотограф искал птиц по всему миру, а нашел апокалипсис и ядерную войну
Страна силовиков, оков и кабаков
Озлобленные рэперы, психи с Урала и раздетая Луна — главная музыка месяца
Мединский нашел неожиданное оправдание краже картины Куинджи
Актриса из «Пролетая над гнездом кукушки» умерла в хосписе
Волочкова поведала об обмане задержанного сенатора Арашукова
Умер актер из «Терминатора»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Кашин объяснил свое появление в эфире «России-1»
Окруженная микрофонами Поклонская вновь стала мемом за рубежом
Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Депутат попала под суд за критику кавказских властей на Первом канале
Все материалы
Ценности
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Мадонна пожаловалась на нищету и показала самодельное выпускное платье
Ариана Гранде набила татуировку с нелепой ошибкой и придумала оправдание
Россияне вырезали накрашенного парня из рекламы и опозорились
Раскрыты неудачи вульгарно одетых выпускниц
Все материалы
Путешествия
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
В самолет с россиянами ударила молния
Российские туристы предпочли выгоду комфорту
Названа самая безопасная страна мира
Полюбившие секс на пляже туристы испортили остров
Все материалы
Из жизни
«Некоторые сходят с ума»
Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
Изменщик спустя три года заплатил девушке за прощение
Скорбящая слониха несколько дней искала погибшего детеныша
Загадочное зубастое существо в центре города смутило британцев
Ревность девушки оказалась симптомом смертельно опасного заболевания
Все материалы
Точка доступа
Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
В России сертифицировали первый «горячий» хэтчбек Hyundai
На видео засняли четырехосный и восьмиколесный седан Toyota
«Заряженная» Vesta стала первой «Ладой» за миллион рублей
Все материалы
Дом
Спустились с небес
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Обнародованы жилищные перспективы петербургских дворников
Самую маленькую российскую квартиру нашли в Казани
Российские города стали вдвое выше
Челябинец попытался открыть дверь и разрушил квартиру
Все материалы