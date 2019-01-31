Песков рассказал об осведомленности Путина по ситуации с Арашуковым

Президент России Владимир Путин был заранее осведомлен о задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Президент был в курсе задержания Арашукова до того, как оно произошло. О претензиях к руководству Карачаево-Черкесии в связи с этим, мне неизвестно», — сказал Песков.

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Задержание сенатора произошло накануне в ходе заседания Совфеда. При этом присутствовали генеральный прокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. 32-летний Рауф Арашуков обвиняется в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля.

Сам подсудимый отвергает все обвинения. На одном из допросов он попросил предоставить ему переводчика, сославшись на плохое владение русским языком.

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