В Таиланде рассказали о неподчинении Рыбки

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) не желала подчиняться тюремным правилам в Таиланде. Об этом рассказал директор коррекционного департамента Минюста страны Нарат Саветсанан, передает РИА Новости.

По его словам, к Вашукевич относились абсолютно так же, как к другим заключенным, «однако она сопротивлялась и нарушала тюремные порядки и правила», за что неоднократно получала замечания, сообщил Саветсанан.

Директор департамента добавил, что упреки выводили белоруску из себя, после чего она начинала пререкаться с сотрудниками тюрьмы. «Все остальные заключенные, арестованные по этому делу, вели себя спокойно», — добавил представитель ведомства.

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23 января Вашукевич в эфире Instagram рассказала о плохих условиях содержания в таиландской тюрьме. По ее словам, спать приходилось на полу, было очень жестко. «Кормили так, что свиней кормят лучше. Стоит чан железный, как мусорка, — это еда», — сообщила девушка.

В тот же день Вашукевич, подозреваемая в России в вовлечении в занятие проституцией, не пришла на собственную пресс-конференцию. До этого сообщалось, что следователи установили детали того, как она и Александр Кириллов (Алекс Лесли) вовлекали потерпевших в занятие проституцией.

Рыбка и Лесли были задержаны 17 января в аэропорту Шереметьево. Туда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга.

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