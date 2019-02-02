В Венесуэле испугались американской колонизации

Власти США планируют колонизировать Венесуэлу путем государственного переворота и установления марионеточного правительства. Такое мнение высказал постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада в статье, опубликованной на сайте МИД латиноамериканской республики.

Как отметил Монкада, готовящаяся президентом США Дональдом Трампом реколонизация «является правильной характеристикой того, что постепенно становится планом военного вторжения США против Венесуэлы». «Это событие, которое никогда не видели в нашей истории», — заявил он.

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По словам постпреда, процесс реколонизации уже вошел в завершающую стадию после того, как спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Он пояснил, что конечной целью действий Вашингтона является создание видимости, «которая позволит США управлять Венесуэлой напрямую через своих служащих».

«Мы должны не допустить, чтобы Венесуэла стала поводом для Трампа развязать войну, которой он ищет, чтобы спасти свою шкуру как президент», — подчеркнул Монкада.

23 января на фоне массовых протестов лидер оппозиции Венесуэлы и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал действующего главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы. В его поддержку высказались США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

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