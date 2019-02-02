ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине»

Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в».

Пользователи социальной сети, в частности, украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте про исследование, касающееся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.

Как пояснили в ООН, использование русского языка в организации регулируется его литературными нормами. В соответствии с ними следует употреблять конструкцию «на Украине».

Представители организации также отметили, что русский является одним из шести ее официальных языков.

В ответ на это некоторые пользователи начали публиковать в комментариях выдержку из «Справочника по правописанию и литературной правке» Д. Э. Розенталя. Однако согласно справочной службе «Грамота.ру», вариант написания «на Украине» — результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий, и именно он является литературной нормой.

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