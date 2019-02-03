Шнуров написал стихи на смерть Децла

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах отреагировал на смерть 35-летнего российского рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram в воскресенье, 3 февраля.
В своих строчках Шнуров процитировал одну из самых известных композиций Децла.
«Ритмом музыка всяка ведома,
И, с пластинок сдувая пылинки,
Вечеринка у Децела дома,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола,
"Мои слезы, моя печаль"».
О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. «Кирилла больше нет», — сообщил отец музыканта Александр Толмацкий. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, 35-летний рэпер выступал в Ижевске. После концерта он пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо.