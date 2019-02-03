Шнуров написал стихи на смерть Децла

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах отреагировал на смерть 35-летнего российского рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram в воскресенье, 3 февраля.

В своих строчках Шнуров процитировал одну из самых известных композиций Децла.

«Ритмом музыка всяка ведома,

И, с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола,

"Мои слезы, моя печаль"».

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. «Кирилла больше нет», — сообщил отец музыканта Александр Толмацкий. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, 35-летний рэпер выступал в Ижевске. После концерта он пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо.

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