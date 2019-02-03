России посоветовали убрать ракеты за Урал

России следует разместить свои новые ракеты 9М729 за Уралом, чтобы сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким предложением выступили депутаты бундестага, пишет издание Frankfurter Allgemeine.

По мнению депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера и депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха, размещение ракет на значительном расстоянии от западных границ России позволило бы вывести Европу из возможной зоны поражения 9М729.

При этом, как отметил Кизеветтер, переброска ракет на восток должна происходить под строгим контролем, а каждое орудие должно находиться под постоянным наблюдением, так как при необходимости Россия может практически за ночь переместить 9М729 в западную часть по железной дороге или на грузовиках.

Материалы по теме США выходят из ракетного договора Мир ждет новая гонка вооружений. Россия к ней готова

В качестве ответного шага на подобные уступки со стороны Москвы Вашингтон мог бы предоставить России возможность провести инспекцию ракет-перехватчиков в Румынии, предложили депутаты. По их мнению, это способствовало бы росту уровня доверия между сторонами и возобновлению переговоров по ДРСМД.

2 февраля президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США, которые приостановили выполнение обязательств по договору ранее в тот же день. По заявлению американской стороны, причиной подобного решения Вашингтона стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны России, тогда как США продолжают их соблюдать.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!