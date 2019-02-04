Кубанский чиновник выдал сиротам квартиры в бараке для заключенных

Следователи Кубани начали расследование в отношении главы Усть-Лабинского района Николая Артющенко после того, как его администрация купила квартиры для детей-сирот в бараках, где содержались заключенные. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»). Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По версии следствия, районная администрация провела электронные аукционы и заключила муниципальные контракты на приобретение девяти квартир для детей, оставшихся без попечения родителей, стоимостью свыше 9,4 миллиона рублей.

Артющенко принял их в собственность и подписал акты приема-передачи без проведения обязательной в таких случаях экспертизы соответствия санитарно-техническим нормам. «Ранее в данных строениях барачного типа содержались заключенные, и согласно выводам эксперта указанные помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания», — говорится в сообщении.

В России свыше 449 тысяч сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Больше всего их в Приморском и Красноярском краях.

В 2017 году было зарегистрировано 55 тысяч новых семей, которые встали на учет в органах опеки и попечительства или в региональном банке данных о детях.

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