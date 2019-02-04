Глава Росприроднадзора впервые пообщалась с профильными бизнесменами из РСПП

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова впервые посетила заседание комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по экологии и природопользованию, объединяющего ведущие производственные предприятия РФ. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Главным вопросом заседания стала выработка вариантов взаимодействия между Росприроднадзором и предпринимательским сообществом по выполнению задач, поставленных президентов РФ Владимиром Путиным по обеспечению экологической безопасности.

В ходе заседания Радионова напомнила, что Росприроднадзор стал первым ведомством, запустившим механизм «регуляторной гильотины». В данном случае подразумевается создание рабочей группы по систематизации, сокращению количества и актуализации обязательных требований к бизнесу. «Процесс перехода на новое экологическое регулирование сложный и многоплановый», — отметил первый заместитель председателя комитета, генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев. «Вместе с тем он создает прекрасную возможность устранения избыточных административных барьеров, мешающих внедрению новых технологий», — подчеркнул он.

Нечаев также отметил, что комитет в ближайшее время намерен подготовить и направить в Росприроднадзор обновленные предложения по совершенствованию экологического надзора.

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. В рамках исполнения поставленных главой страны задач началась реализация нацпроекта «Экология», финансирование которого 4 триллиона рублей. Большая часть выделяемых средств — 3,2 триллиона рублей — будет направлена на переход промышленности на наилучшие доступные технологии (НДТ).

К НДТ относятся установление технологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обновленный подход к обращению с твердыми отходами, выдача комплексных экологических разрешений, проведение экологической экспертизы, реализация программ повышения экологической эффективности и ряд других обновленных экологических технологий.