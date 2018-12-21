«ЕвроХим» готов производить сверхчистую углекислоту для Coca-Cola

В Невинномысске начали опытно-промышленную эксплуатацию производства сверхчистой жидкой пищевой двуокиси углерода (пищевой углекислоты). Объем инвестиций составил 493,8 миллиона рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе «Еврохима», на базе дочернего предприятия которого — «Невинномысском Азоте» — был реализован проект.

В качестве основных потребителей обновленной продукции завода, в «Еврохиме» видят производителей газированных напитков, в первую очередь — Coca-Cola Russia.

В компании отметили, что мощность нового производства составляет 4 тонн в час. При этом, использование самых современных технологий, в частности — оборудования автоматического контроля — позволяет получать углекислоту принципиально нового качества, превосходящую по ряду показателей современные требования к продукции высшего сорта. Например, содержания в продукте основного компонента — жидкой углекислоты составляет не менее 99,99 процента. Стоимость оборудования автоматического контроля составила 35 миллионов рублей.

Технология и оборудование новой производственной линии были закуплены у разработчика — датской компанией «Union Engineering». В «Еврохиме» также отметили, что новая система полностью удовлетворяет требованиям качества ISBT и EIGA.