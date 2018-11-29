«ЕвроХим» получил золотую медаль Международной ассоциации производителей

Один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире группа «ЕвроХим» (EuroChem Group AG) награжден золотой медалью Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) за достижения в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (IFA SHE Excellence Gold Medal). Об этом говорится в сообщении компании.

Золотая медаль IFA SHE Excellence была вручена главе профильного департамента ЕвроХима Егору Юркину в рамках Стратегического форума IFA в Пекине, который является частью Генеральной ассамблеи ассоциации.

Он отметил, что для компании получение признания Международной ассоциации производителей удобрений является большой честью. «Достижение устойчивого роста — это важнейший показатель успеха, наряду с эффективным управлением персоналом, безопасностью, рациональным использованием природных ресурсов и вовлечением в работу заинтересованных сторон, – сказал Егор Юркин.

Обладателем золотой медали IFA SHE Excellence, вручаемой ведущей в мире отраслевой ассоциацией в рамках инициативы IFA по продвижению культуры высоких стандартов деятельности, могут стать компании, которые проводят оценку своей эффективности и принимают меры по четырем основным направлениям: показатели техники безопасности; информированность работников о технике безопасности; экологические показатели; а также энергосбережение и сокращение выбросов CO2.

По словам президента IFA Ракеша Капура, целенаправленная работа «ЕвроХима» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды служит примером для всей отрасли производителей удобрений. «Мы гордимся тем, что ЕвроХим входит в нашу ассоциацию и считаем его своего рода маяком в этой области», — подчеркнул он.

В январе «ЕвроХим» третий год подряд вошел в число лидеров индексов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» среди крупнейших российских компаний. Индекс «Ответственность и открытость» на основе 70 показателей оценивает уровень раскрытия информации о компаниях, включая экономические, экологические, социальные и управленческие аспекты.

Индексы РСПП в области устойчивого развития рассчитываются с 2014 года на основе публичной отчетности крупнейших по объему реализации компаний и являются первым и пока единственным российским инструментом независимой оценки компаний, внесенным в Международную базу по рейтингам устойчивого развития (GISR).