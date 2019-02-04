Почти утонувшая из-за лишнего веса американка стала моделью

Американка из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, сумела похудеть почти в два раза и стала профессиональной моделью. Ее историю рассказывает издание The Mirror.

Доминик Монтгомери (Dominique Montgomery) всю жизнь мечтала стать моделью, однако с пяти лет страдала от расстройства пищевого поведения. Девушка постоянно переедала и не могла наесться, родителям пришлось заказывать для нее школьную форму больших размеров, над ней издевались одноклассники.

Монтгомери сильно переживала из-за веса и опробовала множество диет, однако они ей не помогали. В какой-то момент она решила сдаться и начала есть все подряд. «Я ела как минимум пять тысяч калорий в день. Часто я ела в машине, чтобы не попадаться людям на глаза, и ненавидела себя», — призналась она.

В 19 лет ее вес составлял 135 килограммов. Однажды она отправилась на пляж с друзьями и во время купания не смогла выбраться из воды во время прилива из-за лишнего веса. Друзья не смогли ее поднять. Девушка чуть не погибла и с того момента снова вознамерилась похудеть.

За четыре года ей удалось сбросить 70 килограммов. Монтгомери заставила себя отказаться от фастфуда и начала ходить в тренажерный зал. Затем она столкнулась с новой проблемой — обвисшей кожей. Чтобы заработать на операцию, она основала собственную компанию по разработке программ похудения и тренировок.

В октябре 2018 года Монтгомери удалось осуществить мечту детства: она вышла на подиум во время Недели моды в Лос-Анджелесе. Вскоре она поучаствует в Неделе моды в Нью-Йорке. Со временем девушка мечтает выйти на подиум в рамках показа коллекции бренда Victoria's Secret, традиционно нанимающего только очень стройных моделей.

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