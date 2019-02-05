F-35A оказался мазилой

Американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II испытывают проблемы с точностью наведения ракет класса «воздух-воздух», пишет Jane's 360.

Издание ссылается на отчет за 2018 финансовый год, представленный Дирекцией по эксплуатационным испытаниям и оценке, согласно которому фактическая точность оружия истребителя не отвечает заявленным в проектной документации характеристикам. Отмечается, что несоответствия были обнаружены на двух машинах F-35A Lightning II.

При этом точность оружия вариантов F-35B Lightning II и F-35C Lightning II отвечает заявленным характеристикам.

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В январе стало известно, что первые F-35B Lightning II могут быть списаны к 2026 году, когда налетают более 2,1 тысячи часов, тогда как современные требования, прописанные в проектной документации, предполагают, что каждый самолет налетает не менее восьми тысяч часов.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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