Главной бедой энергетики Кавказа оказались ее начальники

Большая часть хищений в сфере ТЭК на Северном Кавказе совершается руководителями предприятий. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергея Бачурина.

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По его словам, только за прошлый год в Северо-Кавказском федеральном округе было выявлено 387 преступлений в этой сфере, причем 60 процентов из них являются тяжкими или особо тяжкими и совершались при участии должностных лиц.

Также Бачурин отметил, что больше всего хищений произошло на территории Дагестана. Только сотрудниками главного управления по округу возбуждено 143 уголовных дела, общий ущерб от которых составил примерно один миллиард рублей.

31 января 2019 года сообщалось, что прокуратура выявила факты массовых хищений газа в Дагестане. Как отметил представитель ведомства, нарушения вскрылись в ходе «беспрецедентных по своему масштабу» обысков на 960 объектах газопотребления. Возбуждено восемь уголовных дел, в том числе в отношении руководителей газоснабжающей организации и ее территориальных участков.

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