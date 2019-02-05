Звезда американского сериала найден мертвым после лечения депрессии

Звезда американского сериала «Молодые и дерзкие» 52-летний Кристофф Сент-Джон был найден мертвым у себя дома. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что полиция не обнаружила следов насильственной смерти. Ранее актер проходил курс лечения от депрессии и выписался из больницы за несколько дней до смерти.

В 2014 году сын Кристоффа Джулиан покончил жизнь самоубийством. Он тоже лечился в психиатрической больнице. В 2017 году в годовщину смерти сына актер уже пытался причинить себе вред. Бывшая жена Кристоффа и мать Джулиана опубликовала пост в социальных сетях, который вскоре удалила, где обвинила медицинские центры в смерти супруга и ребенка.

За пять месяцев до смерти Кристофф обручился с русской моделью Ксенией Михалевой. Невеста отреагировала на кончину жениха: «Как это произошло? Как? Почему ты оставил меня так рано? Одну…»

Кристофф Сент-Джон сыграл Нила Уинтерса в сериале «Молодые и дерзкие», премьера которого состоялась в 1973 году. Он был номинирован на премию «Эмми» девять раз и получил десять наград NAACP Image, вручаемых американской Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы.