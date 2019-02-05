Иностранцы полюбили лечиться в России

Российские частные клиники стали создавать отдельные подразделения для работы с иностранцами, которых привлекают доступные из-за низкого курса рубля цены, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Сообщается, что отдельное направление по сопровождению иностранных клиентов запустила сеть медицинских клиник «Медси». Ее сотрудники обеспечивают визовую поддержку, трансфер, гостиницу и переводчиков.

По оценке «Медси», прирост иностранных клиентов в 2018 году составил 40 процентов. Больше всего медицинских туристов приезжает из Китая, также есть посетители из Германии, Болгарии и стран СНГ.

АО «Медицина» из-за наплыва иностранных клиентов запускает англоязычный сайт, набирает в штат сотрудников со знанием языков. О росте клиентов из ближнего и дальнего зарубежья сообщили и в клинике «Мать и дитя».

Как отмечено в обновленной госпрограмме «Развитие здравоохранения», к 2024 году в России экспорт медицинских услуг должен превысить один миллиард долларов. В прошлом году руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов заявлял, что турпоток можно будет поднять в первую очередь за счет развития гастро-туристских возможностей России.

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