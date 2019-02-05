Бывший лидер Pink Floyd призвал Трампа оставить Венесуэлу в покое

Бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался по поводу политической обстановки в Венесуэле. Музыкант опубликовал пост, в котором призывает США не вмешиваться во внутреннюю политику страны, в своем Twitter.

«Остановите это американское безумие, оставьте венесуэльцев в покое. У них настоящая демократия, прекратите ее уничтожать для того, чтобы один процент населения смог присвоить себе все запасы нефти», — написал Уотерс. К посту артист добавил хештег с именем президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Мадуро рассказал о своем намерении остановить Трампа и заверил, что ни один солдат-интервент не ступит на территорию Венесуэлы. 3 февраля глава США заявил, что не исключает отправки войск в Венесуэлу.

В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Италия, Турция и Иран. Гуайдо признали президентом США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль и Австралия, а также страны Европы: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония.

Pink Floyd — английская рок-группа, образованная в 1965 году. Издание Rolling Stone поместило ее на 51-ю строчку в списке «100 величайших исполнителей всех времен».

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