Зафиксировано смещение магнитного полюса Земли к России

Американские ученые из Национального центра информации об окружающей среде опубликовали данные о смещении магнитного полюса Земли от севера Канады в сторону Сибири. Скорость этого смещения составляет около 55 километров в год, говорится в отчете специалистов.

Отмечается, что обычно отчет об изменении магнитного полюса составляется раз в пять лет и последний был представлен в 2015 году. Однако из-за резких изменений полюса ученые представили отчет раньше времени для корректировки средств навигации и обеспечения безопасности передвижения военных и гражданских самолетов и кораблей.

Считается, что смещение Северного полюса связано с активностью во внешней жидкой оболочке ядра Земли, однако точную причину этого выяснить не удается. Также указывается, что если скорость смещения будет продолжать расти, то магнитные полюса могут полностью поменяться местами, что может привести к отказу электросистем и спутниковой навигации.

В августе 2018 года международная группа ученых выяснила, что переворот магнитных полюсов Земли может произойти внезапно и станет катастрофичным для стран, где распространены цифровые технологии. Считается, что инверсия полюсов осуществляется в течение нескольких тысяч лет и приводит к кратковременному резкому ослаблению магнитного поля Земли. В результате вредное для живых организмов и разрушительное для электронной техники космическое излучение достигает поверхности планеты.

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