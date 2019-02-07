Туристы пережили падение гигантского кита и чудом остались в живых

Жители Великобритании попали под 30-тонного кита во время экскурсии на каяках и чудом остались в живых. Об этом сообщает издание The Sun.

35-летний Том Мустилл (Tom Mustill) приехал в Калифорнию со своей подругой Шарлоттой, чтобы изучить дикую жизнь китов. Они отправились на экскурсию на каяках в залив Монтерей, где туристы наблюдают за морскими животными.

«Мы наблюдали за десятками китов. Было спокойно и довольно безопасно», — рассказывает Мустилл. Затем в нескольких сантиметрах от туристов из воды вынырнул 30-тонный кит огромных размеров и рухнул на их судно.

«Этот кит появился из ниоткуда. Он казался невозможно большим, просто невероятно, — настолько, что заслонил солнце и устроил дождь из стекающей с его тела воды», — вспоминает мужчина. Однако Мустилл не растерялся, — у него «не было времени, чтобы паниковать». Он инстинктивно начал грести прочь от кита, но было уже поздно.

«Все было как в тумане, пока я не осознал, что нахожусь под водой, — объяснил британец. — Я почувствовал чудовищную силу, напирающую на мое тело. Сила была настолько мощной, что я был просто убежден, что уже мертв или, как минимум, смертельно ранен, а мои руки и ноги страшно переломаны».

По его словам, только когда мужчину выбросило на поверхность воды, он осознал, что чудом остался в живых. Оглядываясь по сторонам, Мустилл заключил, что Шарлотта наверняка мертва. Однако через несколько секунд он увидел счастливое лицо девушки, трясущейся от страха и пережитого адреналина.

Как стало известно позже, основной удар пришелся на каяк. Именно это и спасло туристам жизнь. «Кит ударил по нашей лодке мощным грудным плавником пяти метров в длину, — заявил турист. — Если бы он навалился на нас всем своим телом, что сравнимо по весу с 14 слонами, мы бы точно погибли».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!