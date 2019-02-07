Названа неожиданная причина появления человека

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Антропологи из Йельского университета (США) предположили, что высокое содержание жиров в рационе питания предков людей привело к увеличению размера мозга и появлению человека современного типа. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые подвергли сомнению предположение, согласно которому именно употребление мяса было решающим фактором развития Homo sapiens. По их мнению, около четырех миллионов лет назад гоминиды, являющиеся предками людей, из-за употребления костного мозга, извлеченного из убитых хищниками крупных животных, развили вкус к жиру. Это давало преимущество, поскольку жир был способен компенсировать дефицит калорий.

По словам исследователей, обеспечение доступа к жиру и поедание мяса требует различных подходов. Так, мясоедение требовало изготовление острых каменных инструментов, а для получения костного мозга было достаточно разбивать кости камнем. Однако в последнем случае древние гоминиды могли изобрести новые способы охоты на больших млекопитающих, чтобы не зависеть от наличия туш животных, убитых хищниками.

Кроме того, употребление мясных белков энергетически не эффективно в отсутствие жира. На их усвоение тратится больше энергии, чем выделяется в итоге. Это исключает возможность, что извлечение энергии из мяса животных могло стать причиной роста мозга. Согласно новой гипотезе, центральная нервная система могла начать развиваться задолго до изобретения термической обработки животной пищи, которая облегчала переваривание и уничтожала потенциально патогенные микроорганизмы.

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