Сибиряки запустили флешмоб с замороженными штанами

Жители Сибири решили последовать примеру американцев, выкладывающих в сети фотографии замороженной одежды с хештегом #frozenpants, и начали публиковать аналогичные снимки в соцсетях.
Участники челленджа выставляют на улицу мокрые штаны и делают фото, когда те замерзают и принимают объемную форму. На снимках одежда как будто оживает, сама ходит по улице или сидит на стуле.
Сибиряки запустили еще один морозный флешмоб. В сети появились снимки нового сибирского флешмоба. Называется он #frozenpants - замороженные штаны! Как ни странно, первыми идею из замороженных вещей делать модели придумали американцы. Жители Сибири решили последовали их примеру. Участники челленджа выставляют на улицу мокрые штаны, а после их замерзания делают фото. Ранее, как сообщалось на сайте "Ракурс360", у нас устраивали #дубакчеллендж и экспериментировали с кипятком на морозе. Читайте также: Рунет захлестнул флешмоб #дубакчеллендж
Вы до сих пор штаны не заморозили? А холода кончаются! Флешмоб #frozenpants начали жители Миннесоты: его участники выкладывают в интернет фотографии штанов, замороженных на улице. Челлендж добрался и до России. Штаны морозят красноярцы, новосибирцы и наши соседи тюменцы. Давай Екб, морозь! #екб #екатеринбург #флэшмоб #frozenpants
Жители морозного Чикаго запустили флешмоб с хештегом #frozenpants в январе. Американцы замораживали свою одежду и выставляли ее на улице так, чтобы она стояла самостоятельно, без чьей-либо помощи.
Ранее северяне запустили флешмоб под хештегом #дубакчеллендж и публиковали фото и видео того, как они разбрызгивали на морозе кипяток.