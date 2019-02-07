Сибиряки запустили флешмоб с замороженными штанами

Жители Сибири решили последовать примеру американцев, выкладывающих в сети фотографии замороженной одежды с хештегом #frozenpants, и начали публиковать аналогичные снимки в соцсетях.

Участники челленджа выставляют на улицу мокрые штаны и делают фото, когда те замерзают и принимают объемную форму. На снимках одежда как будто оживает, сама ходит по улице или сидит на стуле.

Сибиряки запустили еще один морозный флешмоб. В сети появились снимки нового сибирского флешмоба. Называется он #frozenpants - замороженные штаны! Как ни странно, первыми идею из замороженных вещей делать модели придумали американцы. Жители Сибири решили последовали их примеру. Участники челленджа выставляют на улицу мокрые штаны, а после их замерзания делают фото. Ранее, как сообщалось на сайте "Ракурс360", у нас устраивали #дубакчеллендж и экспериментировали с кипятком на морозе. Читайте также: Рунет захлестнул флешмоб #дубакчеллендж Фото опубликовано @racurs360

Моим штанам надоело сидеть дома и они сбежали на улицу. Догнала и успокоила тем ,что скоро потеплеет и мы вместе пойдем на дискотеку. Ну а я , пользуясь случаем , поучавствую в челлендж #frozenpants 👍🙄 #движениежизнь #зима2019 #февраль #сибирь Фото опубликовано @lyolya909

Вы до сих пор штаны не заморозили? А холода кончаются! Флешмоб #frozenpants начали жители Миннесоты: его участники выкладывают в интернет фотографии штанов, замороженных на улице. Челлендж добрался и до России. Штаны морозят красноярцы, новосибирцы и наши соседи тюменцы. Давай Екб, морозь! #екб #екатеринбург #флэшмоб #frozenpants Фото опубликовано @ekb.2u

Ну, допустим, #frozenpants Кажется, хуже замороженных штанов был только челлендж с падением. Впервые участвую во флешмобе. А вдруг зря я этого не делала? 🤔Вдруг этот пост принесёт мне дзен и чемодан денег, к примеру? 😂 Фото опубликовано @depresasha

Жители морозного Чикаго запустили флешмоб с хештегом #frozenpants в январе. Американцы замораживали свою одежду и выставляли ее на улице так, чтобы она стояла самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Ранее северяне запустили флешмоб под хештегом #дубакчеллендж и публиковали фото и видео того, как они разбрызгивали на морозе кипяток.

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