Три новых немецких инвестора пришли в Подмосковье

Три немецких инвестора привлекли в Подмосковье при участии Корпорации развития в прошлом году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 7 февраля.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что все три компании заняты в разных производственных сферах. Так, одна компания планирует производить спецматериалы для коммунального хозяйства, другой инвестор реализует проект по производству сантехнического оборудования.

Общий объем инвестиций по трем проектам оценивается в 1,3 миллиарда рублей, уточнил Хромов. «Московская область зарекомендовала себя надежным партнером для очень требовательного немецкого бизнеса», — подчеркнул он.

По его словам, сегодня в области насчитывается более 60 компаний с немецким капиталом.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность привлечения инвестиций для развития экономических и социальных показателей.