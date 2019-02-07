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Женщина расхотела принимать решения и нашла выход

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Неизвестная женщина из английского города Бристоль ищет человека, который в течение месяца будет принимать за нее важные решения. Свою вакансию она опубликовала на сайте по поиску специалистов Bark.

«У меня был довольно сложный год, поэтому я бы хотела, чтобы кто-то взял контроль над моей жизнью», — написала она в объявлении. Там же она рассказала о трудностях, как финансовых, так и моральных, которые ей недавно пришлось пережить.

Вспомнив все ситуации, в которых женщина поступила неверно, она заключила, что «не в состоянии самостоятельно принимать правильные решения». В течение месяца человек должен выбирать за нее достойного кандидата для свидания или подсказывать, на что потратить сбережения. «В общем, мне нужен помощник, который будет все время на связи и сможет подсказать мне по любому вопросу», — заявила британка.

Женщина предложила ответственному кандидату две тысячи фунтов стерлингов (170 тысяч рублей) в месяц. Также она предупредила, что постоянно сидит в телефоне и переписывается со знакомыми, поэтому ей нужны «частые и быстрые ответы» от помощника.

В октябре 2018 года жительница США по имени Кэти нашла оригинальный способ использовать знания бывших парней. Она отправляла им лист-опросник. В документе девушка спрашивала, что бывшему партнеру не нравилось в ней и в какой момент, по его мнению, отношения зашли в тупик. Пользователи сети высоко оценили «гениальность идеи».

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