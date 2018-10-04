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Девушка нашла оригинальный способ использовать знания бывших парней

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Жительница США по имени Кэти прославилась в сети после того, как решила отправлять бывшим парням лист-опросник. Документом поделилась ее подруга Эбби в Twitter.

По словам Эбби, опросник получил каждый молодой человек, который когда-либо состоял с Кэти в отношениях. В документе девушка спрашивала, что бывшему партнеру в ней не нравилось. Кроме того, она хотела знать его точку зрения, в какой момент отношения зашли в тупик.

«Могли бы вы посоветовать Кэти своим друзьям? Если да, то оставьте номера здесь», — говорилось в опроснике. Бывшим парням также предлагалось ответить на вопрос, хотят ли они остаться в списке рассылки.

Пост Эбби быстро набрал вирусную популярность в Twitter: документом поделились около трех тысяч человек, а твит набрал более 20 тысяч лайков. В комментариях пользователи написали, что девушки провели гениальную работу.

«Наконец-то отношения получили структуру и административную бюрократию, в которой они всегда нуждались», — похвалил Кэти один из пользователей. «Я обязан делать так же», — отметил другой микроблогер.

Ранее американка нашла хитрый способ отшить навязчивых поклонников. Девушка диктовала им телефон своего лучшего друга, который издевался над парнями в переписке.

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