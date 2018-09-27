Девушка нашла оригинальный способ отшить навязчивых парней

Американка поделилась действенным способом отвадить от себя навязчивых парней в барах. О нем рассказал ее товарищ под ником Ashontez на имиджборде Imgur.

Мужчина объяснил, что к его лучшей подруге постоянно подходят «жуткие» парни, которые хотят познакомиться. Один из них так достал девушку в кафе, что ей пришлось продиктовать свой номер телефона, а затем заблокировать навязчивого абонента. Однако это не помогло: новый знакомый начал преследовать ее друзей. В конце концов в дело даже вмешалась полиция.

Чтобы подобные инциденты не повторялись, Ashontez посоветовал подруге называть его номер телефона, если парни будут допытывать девушку даже после отказа. Несколько раз она так и поступила, поэтому с потенциальными кавалерами общался друг, который не упустил возможность посмеяться над ними.

Например, мужчина по имени Дерик позвал девушку гулять и отправил ей фото своего полового органа. Ashontez решил поиздеваться над извращенцем и тоже прислал ему снимок члена.

«Иди нахрен, урод. Ты должен был сказать мне в баре, что у тебя есть член», — заявил Дерик, который подумал, что общался с транссексуалом.

Другой парень по имени Крис с первого же сообщения предложил девушке сходить на обед и переспать. Ashontez от лица подруги предупредил собеседника, что питается только человеческим мясом. После этого Крис резко прервал беседу.

Пользователи сети похвалили друга девушки за хорошее чувство юмора. Другие же комментаторы посоветовали не издеваться над навязчивыми парнями, а просто давать им несуществующий номер телефона.

Ранее девушка под ником rockpapermeow поиздевалась над мужчиной, который отправил ей снимок своего полового органа. Она пригрозила собеседнику переслать фотографию его родственнице, которую девушка нашла в соцсетях.

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