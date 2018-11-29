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Настоятель храма нашел способ отвадить полицию от попыток проникнуть в церковь

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Церковь в Нидерландах нашла способ защитить семью своего прихожанина от экстрадиции и начала круглосуточную службу, которая длится уже 34 дня. Об этом сообщает Euronews.

Согласно законодательству страны, полицейские не имеют права войти в храм во время богослужения. Этим решил воспользоваться Аксель Вике, настоятель храма в пригороде Гааги — он укрыл беженцев в здании храма и организовал службу, которая продолжается до сих пор.

Церковь встала на защиту семьи Тамразянов, выходцев из Армении, которые проживают в Нидерландах уже более девяти лет. Они дважды получали разрешение на убежище, однако в этом году власти Королевства решили выслать Тамразянов, несмотря на утверждение, что на родине им грозит преследование.

Прихожане поддержали идею, в настоящее время они ищут «свежих» священнослужителей, способных продолжить эстафету. Отмечается, что особенно «желанны» в этом храме люди, способные не спать ночью.

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