Церковь Англии расширит влияние с помощью кофе

Церковь Англии собирается проводить службы в кафе в попытках придать новый импульс развитию общин. Об этом сообщает The Telegraph.

В рамках плана по расширению влияния церкви планируется выделить 27 миллионов фунтов стерлингов на создание новых общин на прибрежных территориях и в жилых районах. Традиционные службы в старых зданиях викторианской эпохи уступят место более расслабленным встречам, которые должны привлечь новых последователей.

В качестве примера авторы концепции взяли церковь-кафе, созданную в городе Маргит графства Кент. Она появилась 10 лет назад и предлагает всем прихожанам кофе и торт перед вечерней службой. Церкви такого типа планируется создать в городах Херн-Бей, Шернесс, Ситтингборн, Мейдстон и Эшфорд на юге страны, что обойдется в 900 тысяч фунтов стерлингов.

Крупную сумму (около 1,5 миллиона фунтов стерлингов) выделят на создание церкви в Суиндоне в здании бывшего железнодорожного завода. Она будет ориентирована на миллениалов, которые перестали посещать службы.

По информации издания, в процессе реализации плана планируется создать 2,4 тысячи новых церквей к 2030 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



