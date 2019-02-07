В Конституции Украины закрепили курс на вступление в НАТО и Евросоюз

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении в Конституцию поправок, закрепляющих курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз. В четверг, 7 февраля, за документ проголосовали 334 депутата при необходимых 300, передает РИА Новости.

Согласно закону, в преамбуле Конституции будет написано, что парламент принимает основной закон Украины, «подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны». Реализация стратегического курса Киева на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО согласно новой версии Конституции вменяется в обязанности президента и правительства, сообщает УНИАН.

Закон также предлагает изъять из переходных положений Конституции норму, которая предусматривала правовые основания для базирования Черноморского флота России в Крыму, отмечает РИА Новости.

Теперь закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко, который и внес его в парламент. 4 февраля глава государства заявил, что итоги голосования за включение в Конституцию курса на членство в ЕС и НАТО покажут, «кто украинец, а кто русский».

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