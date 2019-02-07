Загитова высказалась о популярности российских фигуристок в Японии

Фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о том, почему российские спортсменки популярны в Японии. Ее слова в четверг, 7 февраля, приводит RT.

«Наверное, ответ на этот вопрос знают только сами японцы. Лично меня на улицах чаще узнают не в России, а именно в Японии. Мне кажется, там просто больше любят фигурное катание», — заявила Загитова.

Фигуристка призналась, что полюбила Японию с первого приезда. «Там царит потрясающая атмосфера, которую просто невозможно не полюбить. Все окутано теплом, добротой, уютом, спокойствием»», — добавил она.

Ранее 7 февраля Загитова высказалась о перспективе переезда в Японию. По ее словам, она могла бы перебраться туда на год или два, но затем все равно бы вернулась в Россию. «Все-таки я патриот», — отметила 16-летняя спортсменка.

Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе. На Олимпиаде в Пхенчхане она выиграла золотую медаль, опередив завоевавшую серебро Евгению Медведеву. Позднее Медведева ушла от Тутберидзе и переехала в Канаду, где работает под руководством местного специалиста Брайана Орсера. Обе российские фигуристки пользуются большой популярностью в Японии.

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