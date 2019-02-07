Потерявший мать кенгуренок отказывался отходить от пожиравшего ее питона

В австралийском штате Квинсленд два биолога в области дикой природы обнаружили детеныша кенгуру-валлаби возле трупа матери, почти съеденного питоном. Как сообщает издание Daily Mail, животное не отходило от рептилии ни на шаг и хотело забраться обратно в сумку матери.

2 февраля Дэн и Пола Мак-Кинли (Dan и Paula McKinlay) услышали крики детеныша валлаби неподалеку от дома. Они пошли на звук под проливным дождем и обнаружили огромного питона, поедавшего самку кенгуру. Детеныш смотрел на это и не убегал, а вновь и вновь пытался подбежать к матери.

«Мы поняли, что детеныш пытался вернуться в сумку матери. Маленький валлаби не думал об опасности, он просто хотел к маме. Но к тому моменту все, что от нее осталось, — это две торчащие из пасти лапы», — рассказал журналистам Дэн.

По его словам, питон достигал шести метров и был самым крупным из тех, что он когда-либо видел.

Пара забрала домой детеныша валлаби и назвала его Тринкетом. Они планируют выпустить его на волю, когда он немного подрастет, окрепнет и сможет жить самостоятельно.

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