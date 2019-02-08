Российский полярник простил коллегу за удар ножом в грудь

Суд в Санкт-Петербурге прекратил дело о покушении на убийство сотрудника Института Арктики и Антарктики после примирения сторон, передает РАПСИ в пятницу, 8 февраля.

Полярник Сергей Савицкий признал, что в состоянии аффекта ударил ножом в грудь коллегу Олега Белогузова в столовой на антарктической станции «Беллинсгаузен», а тот попросил судью прекратить дело.

Инцидент произошел 9 октября прошлого года на острове Кинг-Джордж (входит в Шетландский архипелаг, расположенный в Атлантическом океане на севере Антарктиды). Белогузова срочно доставили в Чили, где удачно прооперировали. Савицкий самостоятельно вернулся в Санкт-Петербург и был помещен под домашний арест.

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По данным следствия, потерпевший оскорблял и издевался над подсудимым, что и стало причиной конфликта. Оба мужчины до сих пор продолжают работать в Институте Арктики и Антарктики на тех же должностях.

Ранее в пятницу, 8 февраля, сообщалось, что российских морпех избежал тюремного заключения за убийство избившего его подчиненного на базе Хмеймим в Сирии. Конфликт произошел в присутствии десятка других военнослужащих, но никто из них не вмешался.

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