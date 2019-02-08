Названа причина смерти Сергея Юрского

Народный артист РСФСР Сергей Юрский умер от остановки сердца. Об этом сообщила его дочь, передает ТАСС.

«Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение», — уточнила она. Церемония прощания с актером состоится в Театре имени Моссовета. Дата похорон пока не называлась.

О смерти Юрского стало известно утром в пятницу, 8 февраля.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл в Большом драматическом театре имени Горького. В 1978 году переехал в Москву, стал актером, затем режиссёром Театра имени Моссовета, играл также на сцене театра «Школа современной пьесы». Также Юрский известен по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Республика ШКИД» и другим.