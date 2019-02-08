Названы дата и место похорон Сергея Юрского

Прощание с российским артистом Сергеем Юрским состоится 11 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что церемония пройдет в Театре имени Моссовета, где Юрский проработал 20 лет. Время уточняется. По словам источника в столичной мэрии, потом актера похоронят на Троекуровском кладбище.

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Артист скончался 8 февраля на 84-м году жизни. Причиной смерти назвали остановку сердца. По словам дочери Юрского, он долгое время болел.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл в Большом драматическом театре имени Горького. В 1978 году переехал в Москву, стал актером, затем режиссером Театра имени Моссовета, также служил в театре «Школа современной пьесы».

Российским зрителям он запомнился по картинам «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Золотой теленок» и «Республика ШКИД».

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