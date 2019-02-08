Российских силовиков обязали скинуться на архангела

В Следственном комитете России (СКР) решили за свой счет установить бронзовую скульптуру духовного покровителя ведомства — архангела Михаила — стоимостью 13 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющийся документ.

Руководитель управления учебной и воспитательной работы Сергей Петров разослал по подразделениям ведомства письмо с просьбой организовать централизованный сбор денег с сотрудников на памятник. Три месяца каждый работник должен отчислять 0,5 процента со своего денежного содержания, таким образом взнос с каждого составит 1,5 тысячи рублей.

Эскиз трехметровой скульптуры утвердил председатель СКР Александр Бастрыкин — это будет фигура архангела Михаила, попирающего копьем змея, что символизирует победу сил света над силами тьмы. Композицию установят перед главным входом в новое здание ведомства, которое в данный момент строится.

Возведение нового корпуса в Техническом переулке в Москве началось в 2015 году и должно закончиться в 2019-м. Стоимость строительства оценивается в 5,6 миллиарда рублей.

Идея установки памятника родилась в ассоциации «Союза ветеранов следствия»: по мнению авторов, он «будет способствовать духовно-нравственному воспитанию молодежи».

Духовный покровитель появился у работников СКР по благословению и выбору патриарха Кирилла, к которому в 2016 году с такой просьбой обратился Александр Бастрыкин.

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