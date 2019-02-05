Опровергнута связь Бастрыкина с кланом Арашуковых

Следственный комитет (СК) России в заявлении на своем сайте опроверг информацию о связи председателя СК Александра Бастрыкина с семьей Арашуковых, фигурирующей в нескольких уголовных делах.

Ведомство подчеркивает, что Бастрыкин, вопреки распространяющейся в сети информации, никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а с сенатором Рауфом Арашуковым, обвиненным в двух убийствах, встречался только один раз — при его задержании в зале заседаний в Совете Федерации.

Вместе с тем СК признал, что глава ведомства и его семья летом прошлого года останавливались в отеле «Адиюх-Пэлас» в Хабезском районе Карачаево-Черкесии. Эта гостиница принадлежит Арашуковым. Отмечается, что Бастрыкин отдыхал там за свой счет.

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О дружбе председателя СК с сенатором Арашуковым и его отцом Раулем со ссылкой на близкий к следствию источник сообщал телеканал RTVI. Также о приятельских отношениях Бастрыкина с политиком писал крупный Telegram-канал «Незыгарь».

Собеседник RTVI рассказывал, что глава Следственного комитета неоднократно гостил в поместье сенатора в Карачаево-Черкесии. Кроме того, канал выложил несколько фотографий с Бастрыкиным, запечатленным в неформальной обстановке. Как утверждает источник, эти снимки сделаны летом 2018-го в гостях у Арашуковых.

Рауф и Рауль Арашуковы арестованы, оба были задержаны 30 января. Сенатору предъявлено обвинение в двух убийствах, совершенных в 2010 году. Его отцу, советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза», инкриминируется создание преступного сообщества, похитившего природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей. По последнему делу ведутся масштабные следственные действия в отношении топ-менеджеров газовых компаний Северного Кавказа.

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