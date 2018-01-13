Сотрудников СК отправят в консерваторию учиться сопереживанию

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и ректор Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве между ведомством и учреждением. Об этом говорится на сайте СКР.

«Общая цель — воспитать и развить в молодежи чувство сопереживания, неравнодушие к человеческому горю, которых иногда так не хватает и сотрудникам Следственного комитета», — отмечается в сообщении.

Бастрыкин на церемонии сказал, что музыка «отогревает сердца», развивает чувство прекрасного и любовь к родине.

Соколов в свою очередь подчеркнул, что уникальный коллектив консерватории сформировал свою среду общения, к которой смогут приобщиться и сотрудники СК.

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