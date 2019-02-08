Лидер Radiohead сравнил Великобританию с Третьим рейхом

Лидер группы Radiohead Том Йорк считает, что ситуацию в Великобритании можно сравнить с несущимся к обрыву автобусом с кучей кричащих пассажиров. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 8 февраля.

Артист жестко раскритиковал работу Терезы Мэй на посту премьер-министра и заявил, что ее действия противоречат принципам демократии. Как отметил певец, ее политика ставит под угрозу жизни миллионов граждан страны и делает их предметом торга.

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По мнению музыканта, те беды и страдания, которые повлекло за собой решение Великобритании выйти из Евросоюза (Brexit), напоминают первые дни нацистской Германии. Он подчеркнул, что такие последствия — это не то, за что голосовали британцы. «Останови автобус... сейчас», — обратился Йорк к Мэй.

В апреле 2016 года вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер положительно высказался о Brexit, пояснив, что такой шаг в долгосрочной перспективе принесет много пользы. Через несколько месяцев бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр признался, что тоже поддерживает эту кампанию, так как, по его словам, ЕС был хорошей идеей, но превратился в бардак.

Референдум о Brexit состоялся в июне 2016 года. Более половины участников проголосовали «за». После этого глава кабинета министров Дэвид Кэмерон покинул свой пост, ему на смену пришла Тереза Мэй, ранее занимавшая должность министра внутренних дел.

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