Постпред России при ООН рассказал о кулуарной работе

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что кулуарная работа составляет основу дипломатии в организации, несмотря на возрастающую публичность, передает РИА Новости.

«За закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем вы видите на экране телевизора», — уточнил он.

Также, по его словам, резкие и категоричные выступления дипломатов не являются отражением их личных взаимоотношений, а «баталии» возникают при обсуждении самых спорных вопросов. «В процессе этих баталий, конечно, иногда высекаются искры, так как иногда подходы бывают диаметральными, по-разному смотрим на ситуацию и оцениваем ее», — добавил Небензя.

Небензя стал постпредом в ООН после смерти своего предшественника Виталия Чуркина, который представлял Россию в ООН с 2006 года. Он скоропостижно скончался зимой 2017 года в Нью-Йорке. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

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