Постпред России в ООН прилюдно отчитал коллегу из США за некультурность

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя попросил коллегу из США Никки Хейли соблюдать дипломатические приличия. Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, передает в среду, 21 февраля, РИА Новости.

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«Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет», — прокомментировал Небензя заявление американского постпреда о «режимах Кима, Асада и Путина».

В середине октября 2017 года Хейли заявила, что Россия использовала «военные действия» в отношении США, «вмешавшись» в президентские выборы в этой стране в 2016 году.

17 ноября 2017 года глава МИД Сергей Лавров ответил на утверждение американского дипломата о том, что будто бы российская миссия многократно отвергала предложения Хейли встретиться и обсудить мандат миссии ОЗХО — ООН в Сирии. Российский министр назвал прискорбным «новое явление в международных отношениях, когда есть не только фейковые новости, но и фейковая дипломатия».

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