Постпред России при ООН рассказал о поцелуях с коллегой из США

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о «по-человечески нормальных отношениях» с американскими коллегами. Его слова, произнесенные в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Общаюсь я в основном со своими коллегами. Если говорить об американских, то с Никки Хейли и всей ее миссией, отношения у нас, хотите — верьте, хотите — нет, по-человечески нормальные», — сказал дипломат.

На вопрос ведущего, целуется ли он при встрече с Хейли или просто жмет руку, Небензя ответил: «Целуемся, целуемся». «Я уже говорил как-то раз, что у нас Никки Хейли действительно хорошие отношения, я бы очень хотел, чтобы наши межгосударственные отношения были такими же хорошими, как и наши личные отношения», — добавил он.

21 февраля Небензя прилюдно отчитал Хейли из-за ее высказывания о «режиме Путина». «В России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия», заявил тогда Небензя.

2 февраля Хейли заявила, что, несмотря на существование ряда областей, в которых Москва и Вашингтон могут взаимодействовать, Россия не является другом США. По ее словам, «дружба не получится до тех пор, пока российское правительство придерживается своих нынешних ценностей».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!