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Врачи объяснились за оставленную на полу больницы пациентку

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Врачи Стерлитамакской клинической больницы №1 объяснили, почему не стали перекладывать лежащую на полу пациентку на койку. Об этом пишет портал ГорОбзор.

По утверждению медиков, у женщины случился припадок. В этом случае больной должен оставаться на твердой поверхности, человека в таком состоянии нельзя поднимать его. «Медперсонал ждал, когда у нее пройдут судороги», — пояснила одна из медсестер.

9 февраля в сети появилось видео с врачами из Стерлитамака, которые оставили пациентку лежать на полу и ушли. На кадрах видно, что женщина лежит на полу, а медики пытаются выяснить, что ее беспокоит. На просьбу помочь ей они отвечают: «А как мы тебя поднимем?» Затем врачи между собой решают, что «сейчас она отойдет», и покидают палату.

В середине января сообщалось, что прокуратура заинтересовалась распространившимися в сети снимками самодельных коек в терапевтическом отделении больницы. Руководитель медучреждения подтвердил их подлинность и отметил, что необходимость в них возникла из-за наплыва больных после новогодних праздников, а настил из деревянных щитов помогает пациентам с болями в спине.

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Предыстория: Бросившие пациентку на полу больницы врачи попали на видео
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