Бросившие пациентку на полу больницы врачи попали на видео

В сети появилось видео с врачами из Стерлитамака, которые оставили пациентку лежать на полу и ушли. Ролик опубликован на странице «Стерлитамак ДТП (все происшествия города)» во ВКонтакте .

Отмечается, что кадры записаны в клинической больнице номер 1. На них видно, что одна из пациенток лежит на полу, а медики пытаются выяснить, что ее беспокоит. На просьбу женщины помочь ей они отвечают: «А как мы тебя поднимем?» Затем врачи между собой решают, что «сейчас она отойдет», и покидают палату.

В сентябре 2018 года главврач больницы в исправительной колонии №1 города Элисты получил полтора года тюремного заключения. Причиной стало то, что он не оказал помощь избитому тюремщиками заключенному. От полученных травм мужчина скончался.

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