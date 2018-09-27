Врач оставил умирать избитого зэка и поплатился за это

В Элисте полтора года колонии получил главврач больницы в исправительной колонии №1, который не принял никаких мер по оказанию неотложной медпомощи осужденному Дмитрию Батыреву, избитому тюремщиками, из-за чего тот скончался. Об этом передает «Кавказский узел».

Мужчине будет запрещено заниматься медпрактикой в течение двух лет. Он также обязан выплатить 700 тысяч рублей компенсации родственнице погибшего.

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В ходе разбирательства суд счел показания свидетелей защиты — двух медсестер — попыткой выгородить начальника. По их словам, 20 ноября 2015 года, когда в досмотровую доставили пострадавшего, главврач полдня не выходил из своего кабинета и не мог его заметить.

Батырев скончался от травм, полученных от более чем 60 ударов резиновой дубинкой. В июле прошлого года за это к различным срокам заключения были приговорены пятеро сотрудников колонии.

В июле сообщалось, что сотрудники СИЗО №1 в Грозном больше недели отказывали в медпомощи арестанту с острыми аппендицитом. Мужчине трижды вызывали скорую и врачи сообщали тюремщикам о необходимости экстренной госпитализации. В результате из брюшной полости молодого человека, обвиняемого за публикации в соцсетях, хирурги откачали четверть литра гноя.

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